Anett viis televaatajad Võsul ringkäigule

Anett rääkis, et veetis lapsepõlves kõik suvel Võsul merelaineid nautides. Koroonapandeemia ajal otsustas ta aga Tallinnale head aega öelda ja päriselt Võsule kolida. Enam ta sealt lahkuda ei tahagi ning see emotsioon sai pandud ka laulu sisse "Never want to leave".

Üks kohti, mida Võsul olles Aneti sõnul kindlasti külastama peab, on Võsu rand. Külastamist väärub ka Võsu sadam, kus saab ka näitusele pilgu peale visata.