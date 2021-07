Rasmus Merivoo "Kratist": õnn soosis meid

"Õnn soosis meid. Kogu see protsess oli selline, et me võtsime endale reegli, et me oleme hästi avatud kõigele sellele, mis juhtuda võib. Sa pead olema väga paindlik, kui eelarvet ei ole väga palju ja kui sul on igasugused huvitavad plaanid. Neid müstilisi hetki, kus midagi sellist juhtus, mis justkui kogu aeg toetas seda filmi, neid juhtus meil päris palju," rääkis Merivoo saates "Ringvaade suvel" ja lisas, et tänu nendele müstilistele hetkedele sai tulemus veel parem, kui ta oodata oskas.

Merivoo märkis ka, et filmi tehes on väga oluline leida rollidesse õiged osatäitjad ja see tal enda sõnul ka õnnestus. Vallavanema rollis on näiteks Ivo Uukkivi, vanaema kehastab aga Mari Lill. Lill oli võtteplatsil väga julge ja ronis ühe stseeni tarbeks ka näiteks katusele.

"Hirm oli küll. Ma vaevalt mahtusin sealt aknast läbi ja katus oli 1x1 meetrit või natuke rohkem. Mul oli köis või nöör ümber ka," meenutas Lill.

"Kui juba tehtud sai, siis olin uhke enda üle, et sain hakkama. Lapsepõlves ma ei kartnud kõrgust, aga aastatega on mingi kõrguse hirm tulnud," lisas ta.