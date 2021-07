Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva kontsert sai valitsuselt eriloa

Kontserdile oodatakse kuni 10 000 pealtvaatajat ning 650 esinejat ja korraldajat. Pealtvaatajatest 5000 inimest saavad kutse ning 5000 inimest saavad tasuta pileti soetada vabalevist. Pealtvaatajad on kontserdil sektorite kaupa hajutatud ja sissepääsu juures kontrollitakse COVID-19 tõendit. Kohapeal on ka kiirtesti tegemise võimalus.

Kontsert korraldatakse täielikult kontrollitud üritusena, mis tähendab, et üritusele pääsevad vaid need, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud, COVID-19 läbipõdenud või teinud testi, mille tulemus on negatiivne.

Terviseamet on andnud omapoolse hinnangu ja soovitused kontserdi riskiplaanile ning nendega arvestamisel on praeguse riskihinnangu kohaselt ürituse korraldamine võimalik. Riigikantselei koos ürituse korraldajaga tagab terviseameti juhiste järgimise.