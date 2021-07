Ühendkuningriigi "The X Factor" enam ekraanile ei jõua

"The X Factori" viimane hooaeg ilmus 2018. aastal ning ITV esindaja sõnas, et kanalil pole praegu plaani talendisaatega edaspidi jätkata, kirjutab Billboard.

Simon Cowelli loodud võistlussaatest jõudis eetrisse 15 hooaega ehk 445 osa.

Tänu saatele "The X Factor" kerkisid muusikamaailmas esile mitmed nüüdseks tuntust kogunud nimed. Näiteks said saatest tuule tiibadesse poistebänd One Direction ja tüdrukutebänd Little Mix.

Cowell jätkab ITV-s aga uue muusikalise viktoriinisaatega, mis kannab pealkirja "Walk The Line".