Raskelt haige Anatoli Arhangelski abikaasa: olukord läheb aina hullemaks

Eesti Balletiliidu esimees Triinu Upkin rääkis saates "Ringvaade suvel", et Arhangelski põdes kevadel koroonaviirust ja kui ta teatrite avanedes tööle naasis, tundis ta end kummaliselt.

"Muret tekitas see, et ta hakkas käes tundma surinat. Surin käes, halvenenud silmanägemine ja teised sümptomid hakkasid järjest süvenema ja nüüd on see üsna kiiresti eskaleerunud väga tõsiseks haiguseks," rääkis Upkin.

Eestis tehti Arhangelskile mitmeid analüüse, kuid kindlat diagnoosi ei suutnud arstid panna. Nii otsustati abi otsida mujalt ja kuna Arhangelski õde elab Itaalias, tundus Itaalia perele hea valik. Ka seal on Arhangelskile palju analüüse tehtud ning peagi peaks selguma, mis haigus meest kimbutab.

"On mitu kahtlust, analüüsi vastuse saame esmaspäeval. Ma ei tahaks veel öelda neid diagnoose välja, kuna see ei ole veel kindel," ütles Arhangelski abikaasa Marika Muiste.

Ta lisas, et Arhangelski tervis on väga halb – ta näeb kehvasti ja mitmekordselt, tal ei ole oma liigutuste üle kontrolli ning ta ei suuda süüa ega juua.

"Kõik elementaarsed asjad, mis tunduvad hästi lihtsad, on praegu tema jaoks võimatud," tõdes Muiste.

"Ütlen ausalt, et olukord läheb kogu aeg hullemaks," lisas ta.

Eesti Balletiliit kogub Arhangelski toetuseks annetusi. Võimalik, et ühel hetkel ulatab ka haigekassa abikäe, kuid seda ei saa nad teha enne, kui diagnoos on pandud.

"Alguses, kui Aivar Mäe ja Triinu mulle kirjutasid, et nad tahaks teha mingit lugu, siis ma ütlesin kategooriliselt ei, sest ma tean, kuidas mu abikaasa sotsiaalmeediasse suhtub. Aga kui tal oli natuke parem moment ja ma sain temaga rääkida, et tegin sellise otsuse, siis ta ütles, et ära mingil juhul ütle ei, sest jumal saatis meile abi ja see on vaja vastu võtta," rääkis Muiste.