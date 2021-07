"Ringvaade suvel" viis jäätisevabrikutesse ringkäigule

Mõlemas jäätisevabrikus algab tööpäev jäätise maitsmisega.

"Igal hommikul laotatakse laua peale õhtune ja hommikune toodang. Lõigatakse katki, vaadatakse täidiseid, maitstakse ja siis mitteakadeemilises õhkkonnas lahendatakse kõik jooksvad probleemid," rääkis Premia juhatuse esimees Aivar Aus.

"Me söömegi seepärast. et proovida kõik jäätised ära enne, kui need tarbijani jõuavad," lisas Balbiino tootmis- ja tehnikadirektor Martin Visnapuu.

Ta märkis ka, et jäätisesõpru on Eestis palju ja suure nõudluse tõttu tuleb vahel jäätist teha isegi kuus ööpäeva järjest. Balbiino tootevalikust on eestlaste lemmikjäätis Vanilla Ninja, Premia valikust aga eriti rammus koorejäätis koonuses. Kokku sööb iga eestlane aastas kümme liitrit jäätist.

Reimann sai jäätisevabrikutes ka ise erinevate tööülesannete juures kätt proovida ja tõdes, et töö ei olegi nii lihtne, kui esmapilgul tundub.