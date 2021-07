Mihkel Raud annab Tartus akustilise soolokontserdi

30-aastase lavastaažiga laulja, kitarrist, laulukirjutaja ja kirjanik Mihkel Raud on küll aeg-ajalt püüdnud lauljana esinemisest eemale hoida, kuid publik ei ole sellega kunagi päriselt leppinud.

Kui viimastel aastatel on Raud lavalaudadel esinenud pigem koos bändikaaslaste või teiste lauljatega koos, siis 3. augustil astub ta Tartus Delta suvelaval üles akustilise soolokontsertiga, kus kitarril saadab teda Eric Kammiste.

Esitusele tulevad Raua enda kirjutatud lood Mr. Lawrence'i ja Lenna repertuaarist, aga ka laulud, mis on tema jaoks aastate jooksul olulised olnud. Kontserdil kuuleb laule, nagu "Everyday Is Like Sunday", "Sõidulaul", "Kus kulgeb kuu" ja "Rain".