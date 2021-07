Narva-Jõesuus toimub heategevuslik zumba-maraton

Kahetunnine heategevuslik tantsumaraton toimub Narva-Jõesuu Heledas pargis algusega kell 16.00. Õhtut täidavad latiinorütmid ja zumba-tantsud Narva, Kohtla-Järve, Tartu ja Tallinna treenerite juhendamisel.

Päite loomade varjupaik, mille on asutanud MTÜ Ayuda, on toimetanud ligi kümme aastat. Kõik algas hukule määratud hobuste päästmisest ja tänaseks on varjupaik kodu paljudele loomadele, nii mets- kui koduloomadele. Päite on Ida-Virumaa suurim varjupaik ning hetkel on seal üle saja karvast hoolealust: 23 hobust, 18 koera, umbes 40 kassi, rebased, kährikud, kitsed jne.

Registreerimine toimub kohapeal. Osalustasu on viis eurot, kuid osalejad saavad soovi korral annetada ka suuremaid summasid. Pealtvaatajad ja kõik teised soovijad saavad samuti teha kohapeal annetuse Päite loomade varjupaiga toetuseks.

Kehva ilma korral toimub üritus Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi ruumides.