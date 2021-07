Olümpiamängudel Jordaaniat esindav sportlane meenutab paljudele Lady Gagat

Inimesed märkasid sarnasust, kui Al-Sadeq läks 26. juulil vastamisi Brasiilia sportlase Milena Titoneliga. Lady Gaga fännilehekülg Gaga Daily säutsus seejärel Twitteris, et 26-aastane Jordaania sportlane näeb välja täpselt nagu 35-aastane Lady Gaga, kirjutab Independent.

"Miks on Lady Gaga olümpiamängudel?" kirjutati säutsus, mis on kogunud enam kui 24 000 meeldimist.

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn — Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021

Sarnasust märkasid ka mitmed teised. "Olümpiamängudel on sadu inimesi ja üks neist on Lady Gaga," kirjutas üks. "Lady Gaga on Tokyos olümpiamängudel ja mitte kellelgi ei õnnestu mind ümber veenda," kirjutas teine.

Al-Sadeq ja Lady Gaga pole sarnasust kommenteerinud.