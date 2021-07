Bob Odenkirk kukkus võtteplatsil kokku ja viidi haiglasse

USA näitleja Bob Odenkirk kukkus New Mexicos sarja "Breaking Bad" kõrvalsarja "Better Call Saul" võtetel kokku ja ta viidi haiglasse.

58-aastane näitleja oli parajasti stseeni filmimas, kui ta järsku kokku kukkus ja võttemeeskond talle appi jooksis, kirjutab BBC.

Kiirabi viis ta seejärel Los Angeleses asuvasse haiglasse, kus ta on endiselt meedikute hoole all.

Odenkirk on oma rolli eest sarjas "Better Call Saul" saanud neli Emmy nominatsiooni. Hetkel on käimas sarja kuuenda ehk viimase hooaja võtted ning viimane hooaeg jõuab vaatajateni 2022. aastal.