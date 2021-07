"Babülon-Berliini" kolmas hooaeg on nüüd Jupiteris

Sajandialguse Berliini segased ajad viivad peategelased, komissar Gereon Rathi (Volker Bruch) ja Charlotte Ritteri (Liv Lisa Fries) kolmandal hooajal filmimaailma. Tummfilmi ajastu on lõppemas, kuid helifilmidele üleminek ei saabu valutult. "Babülon-Berliini" värskeim hooaeg algabki näitlejanna Betty Winteri surmaga võtteplatsil ja peagi selgub, et kino telgitagused on teinekord sama tumedad kui allmaailma tegemised. Taustal annavad tooni peategelaste isiklikud katsumused ja ühiskondlik-poliitiline segadus.

"Babülon-Berliini" stsenaarium põhineb Saksa kirjaniku Volker Kutscheri krimiromaanidel. Sarja loojad on Tom Tykwer, Achim von Borries and Hendrik Handloegten. Saksamaa läbi aegade ambitsioonikaim ja kalleim teleprojekt on maailmas palju tähelepanu pälvinud, lisaks miljonitele vaatajatele on sari võitnud mitmeid auhindu.

Praeguseks on "Babülon-Berliinist" valminud kolm hooaega ja kõik need on veebikanalis Jupiter.err.ee hetkel ka vaadatavad. Sarjale on lubatud ka neljandat hooaega.