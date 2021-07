"Nõidkapteni needus" paneb näitlejad vehklema

Näitleja Ellen Kilgas rääksi saates "Ringvaade suvel", et tänu lavastusele sai ta elus esimest korda ise vehklemist proovida. Õpetussõnu jagas nii talle kui ka teistele näitlejatele Indrek Sammul.

"See oli tundmatusse vette hüppamine, aga küllaltki liikuva inimesena ja Indreku käe all õppides oli võimalus see kiiresti selgeks saada," märkis Kilgas, lisades, et pärast kolme-nelja harjutuspäeva tundis ta end juba vehklemises enesekindlana.

"Alguses oli see, et kui olid rapiiri kätte võtnud ja olid paar korda kombinatsioone läbi teinud, siis avastasid, et sul on käes veel muidki lihaseid. See ei ole tegelikult üldse lihtne spordiala, aga kui sul on see käe sees juba, siis on see väga mõnus ja nauditav," sõnas Kilgas.

Lavastaja Anti Reinthal oli vehklemisega aga varemgi kokku puutunud.

"Lavakas on selja taga – küll ammu, aga ikkagi juba seal sai Indrekuga koos madistatud ja talt esimesi õpetussõnu ja kombinatsioone õpitud," ütles Reinthal.