Miriko avaldas uue melanhoolse loo "Lost"

Miriko on peale pausi tagasi, et tuua oma kuulajateni toorest emotsiooni täis lugu "Lost". Selle aja jooksul on artist kogenud ja kogunud emotsioone, mõtteid ja tundeid, mida nüüd oma muusikaga kuulajateni tuua.

Lugu ise ei vaja artisti sõnul pikemat selgitust, vaid see vajab kuulaja täit tähelepanu ning seejuures on oluline, et kuulaja oleks valmis lugu endale meelepäraselt tõlgendama.

Loole valmis ka muusikavideo, mille tegijad on Ralf Sannikov ja Silver Taavet Kollom.