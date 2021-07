USA drag queen Sasha Velour esineb märtsis Tallinnas

Tema etendus "Smoke & Mirrors" on maailmas seni ainulaadne ja kõige mastaapsem one-queen drag show. "Smoke & Mirrors" on haaravate visuaalide ja hingematvate üllatustega autobiograafiline fantaasia, mida artist etendab läbi lip-sync'i.

Helirida liigub Judy Garlandist Le Tigreni, lisaks näeb ka Velouri klassikaks saanud numbreid nagu "So Emotional" (Whitney Houston) ja "Cellophane" (Sia). Artist kasutab läbivalt teatraalseid võtteid, et langetada soo, leina, kuulsuse ja kogukonna maske.

"Smoke & Mirrors turnee saab olema kõik ja enamgi veel! Lana on väljas, Britney on sees...ja me läheme Prahasse! Globaalselt ootamatu paus andis meile võimaluse kasvada ja areneda. Ma ei jõua ära oodata, et seda kõike teiega jagada!" on Sasha Velour oma uue turnee eel põnevil.

Etenduse piletid tulevad müüki 30. juulil.