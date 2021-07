Aerofotograaf Andres Tarto: aerofoto on muutunud tavaliseks

Aerofotograaf Andres Tarto tegi õhus olles lummavaid pilte juba enne droonide kasutusele võttu. Ta tõdes, et aerofotode ebatavalisus on droonide tulekuga kadunud.

"Kogu olukord on muutunud. Droonid tulid ja nüüd aerofoto on midagi nii tavalist, et see kuulub iga fotograafi ühe tehnilise vahendi hulka," märkis Tarto saates "Ringvaade suvel".

Tarto ise alustas aerofotode tegemisega umbes 15 aastat tagasi, mil sõber ta koos endaga lendama kutsus. Juba lapsepõlvest saati fotograafiahuviline Tarto võttis lennukisse ka kaamera kaasa ja asus pildistama.

"Siis ma äkki tundsin, et mis toimub... See oli eriline hetk ja ma sain aru, et ma avastasin ise midagi ja selle tunde najalt see liikuma hakkas," märkis Tarto.

Ta lisas, et kuigi ta muidu kõrgusi veidike pelgab, on lennukis siiski kontrollitud keskkond ja lahtisest lennukiaknast piltide tegemises midagi hirmsat ei ole. Heade piltide saamiseks on oluline ka fotograafi ja piloodi vaheline koostöö, sest tihti tuleb ette olukordi, kus hea pildi saamiseks on vaja lennuk ümber keerata ja tagasi lennata.

"Nende aastate jooksul on olnud kiiresti kaasamõtlevaid piloote, kes saavad kohe aru. Sellegipoolest on ikkagi tarvis ka siis minna uuesti, sest ma esimesel katsel näiteks ei taba seda hetke," sõnas Tarto.

Viimasel ajal on Tarto ka droonidega pilte teinud.

"Tunnetuslikult on see hoopis midagi muud. Seda ei anna võrrelda ise ülevalt avastamisega. Selle liikua asja peal ise olles ja sündmuse keskel olles on hoopis teistmoodi kui maa peal, pult käes," tõdes ta.