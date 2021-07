We Love The 90s avalikustas esinejate järjekorra

Suurfestival We Love The 90s, mis toob Tallinna lauluväljakule üle pika aja staaride paraadi, avaldas nüüd kolmepäevase ürituse ajakava.

Neljapäev, 29.07

MC Allan Roosileht

17.00 DJ Allan Roosileht

19.00 Alice DJ

20.00 DJ Sash

21.00 Groove Coverage

22.00 Cascada

Official afterparty at Venus Club

Reede, 30.07

MC Allan Roosileht

17.00 DJ Allan Roosileht

19.30 DJ Cityflash & Laura-Ly Live

20.30 Caater

21.30 DJ Jerome

22.30 Scooter

Official afterparty at Venus Club

Laupäev, 31.07

MC Allan Roosileht

17.00 DJ Allan Roosileht

18.30 Nancy

19.30 Breigi 35. juubeli show

20.30 Sin with Sebastian

21.30 Julia Volkova

22.30 Ice MC

23.30 East 17

Official afterparty at Venus Club

Koroonatõrgete tõttu ei saa sel aastal osaleda Katrina and The Waves. Artist on lubanud osaleda järgmise aasta festivalil.

Korraldaja tuletab meelde, et vihmavarjud ei ole ürituse alal lubatud. Vihmakeepe saab vajadusel kohapealt soetada.

2020. aastal soetatud festivali pääsmed kehtivad ka selle aasta festivalil.