Karl-Christoph Rebane toob Haapsallu eri kunstivaldkondi liitva moe-show

Noor moekunstnik Karl-Christoph Rebane toob Haapsalusse oma moe-show "Saving Light for Later – vee silmad sõna jalad kuld aias", kus kohtuvad lisaks moeloomingule ka luule, filmikunst, muusika ja tants.

Rebane toob Haapsalus publikuni loo Lääne-Eesti kultuuripärimusest enda kui kohaliku kunstniku silmade läbi. "Saving Light for Later – vee silmad sõna jalad kuld aias" on kunstivaldkondi ühendav vaatemäng, kus autori moelooming, luule ja filmikunst, noore helilooja Karl Erik Laasi kirjutatud originaalmuusika ning Haapsalu tantsurühm Läki Tantsule neiduderühm moodustavad ühtse tervikliku teose.

Rebane on kollektsiooni loomisel pühendunud materjalisäästlikkusele, tööstusjääkidele ning sel korral ka unustusehõlma vajunud käsitöökangastele uue elu andmisele. Samuti on ta välja töötanud uue kasutusviisi legendaarsele Haapsalu sallile – aksessuaarist sünnib rõivaese, sealjuures õrna pitsi rikkumata ning millimeetritki raiskamata. Kollektsiooni esteetika tugineb autori kodukoha, Haapsalu kultuuriloole, sealhulgas on Rebane inspiratsiooni ammutanud kohaliku maalikunstniku Epp Maria Kokamäe loomingust.

Karl-Christoph Rebane (1998) on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia, 2019. aastal võitis ta Eesti Fashion Festivali ja nelja tegutsemisaasta jooksul on tema loomingut kajastanud nii moeajakiri Vogue, i-D magazine kui ka teised rahvusvahelised ja Eesti moeväljaanded. Ta on avaldanud kaks luulekogu ning pälvinud tunnustust kodumaistel filmikonkurssidel.

Moe-show "Saving Light for Later – vee silmad sõna jalad kuld aias" toimub Haapsalu kultuurikeskuse ees teisel augustil kell 19.00.