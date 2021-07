Alfred Baskin innustab uue orienteerumismänguga noori looduses liikuma

""Käbide korjamine" on mäng, kus mängu avades avaneb kaart ja sellele kaardile oleme erinevatesse kohtadesse tõstnud virtuaalseid punkte, mis on tähistatud ikooniga, mis on nagu käbi. Seepärast on ka nimeks "Käbide korjamine", et lapsed peavad need käbid kaardilt justkui üles noppima. Tavalise orienteerumisega võrreldes on asi nii palju lihtsustatud, et sa pead küll kaarti lugema ja aru saama, kus need punktid on, aga sul on ka kaardile kuvatud enda asukoht, et siis sa vähemalt näed, kui sa hakkad vales suunas liikuma," selgitas Baskin "Vikerhommikus" mängu sisu.

Kui laps mõne käbi kätte saab, ilmub ekraanile küsimus. Õigete vastuste eest saab mängija punkte ning kõige rohkem punkte teeninud võistlejat ootab ka auhind.

Baskin tõdes, et kuigi ta ülikoolis õppis rahvusvahelisi suhteid, võlus teda just seiklemine ja seiklusmängude loomine. Selle kireni jõudis ta pärast seda, kui oli aasta Austraalias elanud.

"Kui ma rahvusvahelised suhted pooleli jätsin, läksin ma Austraaliasse maad avastama ja kogemusi saama, aga sealt tagasi tulles kuidagi kukkus mulle sülle see variant, et proovida kätt seiklustegevuse maastikul ja see oli rohkem minu asi," sõnas ta.

Baskin lisas, et koroonapandeemia ajal on nad tiimiga ka mitu uut mängu välja töötanud.

"Pandeemia ajal sai kõvasti loomingu peale mõeldud ja sellega tegeletud. Sai ka uusi mänge mõeldud, aga enamik firmadele mõeldud mänge olid juba eelnevalt olemas. Me pidime küll natuke ümber kohanduma, et pandeemia ajal oleks ka lastele, peredele või eraisikutele üldse midagi pakkuda," märkis Baskin ja lisas, et mängu luues tuleb alati mõelda sellele, kas tegemist on lihtsalt lõbusa mänguga või on sellel ka mingi lisandväärtus.