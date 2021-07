Viljandi pärimusmuusika festivali lõpetab Noëp

Viljandi lossimägedes toimuvale pärimusmuusika festivalile paneb pühapäeva õhtul kell 22 Kirsimäel algav kontsert "NOËP Goes Folk".

Viimase festivalipäeva avasid Virumaa pärimusmuusikud ning Soome kooslus 5/5. Publiku ette astuvad Gruusia ansambel Tbilisi, Mari Kalkun, Naised Köögis, Kärt Johanson ja Sean Garvey ning spetsiaalselt folgi jaoks kokku tulnud iiri kooslus Get up the Wooden Hill. Enne NOËPi kontserti algab kell 20 traditsiooniline kontsert "Ando ja sõbrad", kus saab kuulata valikut tänavuse festivali esinejatest.

Seni toimunud kontsertidest on piletimüügi pealiku Anu Rannu sõnul kõige populaarsemateks osutunud Eesti artistid – Curly Strings, Trad.Attack!, Metsatöll ja Riffarrica, Puuluup ja Zetod. "Keskmiselt on neljal festivalipäeval olnud festivalialal korraga 3500 inimest, tipphetkel laupäeva õhtul küündis publikuarv 5000-ni," lisas Rannu.

Tänavusel Viljandi pärimusmuusika festivalil toimub 53 kontserti, lisaks astuvad alustavad muusikud üles rohelisel laval. Toimuvad õpitoad ning reedel ja laupäeval sai hommikule vastu tantsida folgi järelpeol.