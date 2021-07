Internetis on müügil kotitäis õhku Kanye Westi albumiesitluselt

Räppar Kanye Westi fänn müüb oksjonikeskkonnas eBay kotitäit õhku, mis on kirjelduse järgi pärit räppari stuudioalbumi "Donda" neljapäeval toimunud kuulamisürituselt.

West korraldas oma seni veel ametlikult ilmumata kümnenda albumi kuulamisürituse neljapäeval Atlantas Mercedes-Benz Stadiumi nimelises kontserdihallis, mis tõi kohale täismaja. Nüüd üritab üks sündmusel osalejatest maha müüa minigrip-kotti, kus väidab olevat õhk, mille ta kogus toimunud ürituselt, kirjutab NME.

Kotitäis õhku läks müügile hinnaga 3330 dollarit (2829 eurot). Praeguseks on oksjonile tehtud kuus pakkumist, neist kõrgeim väärtuses 2125 dollarit (1805 eurot). Oksjonikeskkonnast leiab teisigi sarnaseid pakkumisi, kuid mainitu on neist kõige populaarsem.

See pole esimene kord, kui Westi fänn on üritanud teha millegi sellisega raha ja müüa õhku mõnelt räppari korraldatud ürituselt – 2015. aastal sai üks inimene 60 000 dollari (50 971 euro) võrra rikkamaks, kui müüs eBay keskkonnas maha õhu, mis oli väidetavalt kogutud Westi albumi "Yeezus" turnee ühelt kontserdilt.

Kanye Westi kümnes stuudioalbum "Donda" pidi algselt ilmuma reedel, kuid allikate sõnul jõuab see kuulajateni uue plaani järgi hoopis augusti alguses. See pole esimene kord, kui räppar ei anna oma albumit lubatud ajaks välja, mitmel korral on väljareklaamitud album jäänud üldse ilmumata.