Michael B. Jordan toob platvormile HBO Max oma Supermani sarja

Jordani projekt saab olema eraldiseisev Supermani-filmist, mille produtseerib J.J. Abrams ja tema produktsioonifirma Bad Robot koostöös Warner Brosiga. Kuigi see lähtub Supermani Kal-Eli / Clark Kenti versioonist, keda on koomiksites kujutatud traditsiooniliselt valge mehena, kehastab Abramsi filmis Supermani mustanahaline näitleja. Filmi plaani järgi ka lavastab mustanahaline režissöör, stsenaariumi kirjutab Ta-Nehisi Coates, vahendab Collider.

Kuigi Jordan teatud hetkel tõesti tegi Warner Brosiga koostööd Abramsi mustanahalise Supermani kinolinale toomisel, kummutas ta hiljuti kuulujutud, et plaanib filmis üles astuda, sõnades, et kuigi on meelitatud, et inimesed temast selles kontekstis räägivad, jääb ta selle filmi puhul ainult vaatajaks.

Allikate sõnul ei soovinud Jordan osaleda projektis, kus valge nahavärviga Kal-El / Clark Kent kirjutatakse lihtsalt ümber mustanahaliseks Supermaniks, kuid oli huvitatud osalemisest mustanahalise Supermani filmiprojektis, mis keskendub DC koomiksites juba olemasolevale mustanahalise Supermani Val-Zodi tegevusliinile.

Val-Zod on tegev Superman DC koomiksite paralleeluniversumis Maa-2 (Earth 2), kus ta on üks viimaseid krüptoonlasi ja järjekorras teine Superman. Lisaks Val-Zodile on DC koomiksites olemas ka teine mustanahaline Superman – Calvin Ellis, kes kuulub paralleeluniversumisse Maa-23 (Earth 23) ja on selles universumis USA president.