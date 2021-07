Produtsent Søde avaldas debüütsingli "I'm Good Without You"

Tantsumuusika produtsent Søde avaldas reedel oma debüütsingli "I'm Good Without You", mis on valminud koostöös USA laulja Victor Perryga.

"Lugu räägib murtud südamest ja iseenda taasavastamisest. Sellest, kuidas lahti saada negatiivsetest asjadest, mis mõjutavad sinu elu," kirjeldas Søde.

Artisti esimesel singlil laulev Victor Perry on pärit Ameerika Ühendriikidest ning tegutseb igapäevaselt New Yorgis. Tema häält on võrreldud Michael Jacksoni ja The Weekendiga.

Lugu ilmus Rootsi/Los Angelese plaadifirma LoudKult alt.