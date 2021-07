Anne-Marie avaldas teise stuudioalbumi "Therapy"

Ilmus Briti laulja Anne-Marie teine stuudioalbum "Therapy", millel löövad kaasa artistid nagu Little Mix, KSI, Niall Horan, Rudimental jt. Uue kauamängiva uusim singel "Kiss My (Uh Oh)" koos tüdrukutebändiga Little Mix sai endale ka muusikavideo, mille lavastas režissöör Hannah Lux Davies.

Video on inspireeritud filmist "Bridesmaids", mida lauljannad ühiselt fännavad, ja nii asuvadki tulevane pruut Anne-Marie ja Little Mix'i pruutneitsid Perrie, Leigh-Anne ja Jade tüdrukuteõhtut tähistama.

"Kiss My (Uh Oh)" räägib autori sõnul keerulisest suhtest ning lahkuminekust, mis on temaatikalt sarnane Anne-Marievarasematele lugudele "Ciao Adios", "Friends" ja "Alarm". Loos on kasutatud elemente Lumidee 00ndate loost "Never Leave You (Uh Oh)".

"Therapy" on järg laulja miljoneid eksemplare müünud 2018. aasta debüütalbumile "Speak Your Mind", mis oli tolle aasta edukaim album kogu Suurbritannias.

Album on kirjutatud koos laulukirjutajate ja produtsentidega, nagu Max Martin (Ariana Grande, Taylor Swift), Kamille, MNEK, Raye, TMS, Blake Slatkin (The Kid Laroi, 24kGoldn), Ed Sheeran, Nathan Dawe ja Plested (Lewis Capaldi).