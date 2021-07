Tõrvas toimub valgusfestival Tulede Öö

"Tulede öö" rada saab alguse Tõrva keskväljakul, tõrvaahju juurest ning lookleb loodusvaadete saatel mööda tuledes Veskijärvest. Seejärel jõuab valgus- ja laser-show'ga ääristatud valgusrada Tantsumäele. Rajal kõlab nii kandlehelisid, akordionimängu kui ka loodushääli.

Tõrva on Tõrva vallavanem Maido Ruusmanni sõnul end järjest enam ajaloolise kuurortlinnana kaardile kirjutamas.

"Mulgimaad on nimetatud Eestimaa Toskaanaks ja me loome järjest juurde uusi võimalusi oma puhkust just Tõrvas veeta." Ümber äsja avatud Tõrva Veemõnula looklevad terviserajad ning sügiseks on valmimas uus staadion.

Tulede Öö toimub Tõrva kesklinnas 24. juulil kell 22.00–01.00. Esimest korda toimus Tulede Öö eelmisel aastal. Tulede Öö on kulminatsioon mitmepäevasele festivalile Tõrva tulepäevad, mis hõlmab nii kultuuri-, spordi- ja vabaajaüritusi. Tulepäevad kestavad 22.–25. juulini Tõrvas ja selle lähiümbruses ning tutvustab Tõrva kui Mulgimaa kuurorti võlusid.

Tänavu tähistavad tõrvakad 95. aastapäeva linnaõiguste saamisest, millele 1937. aastal lisandus ametlik Mulgimaa kuurortlinna staatus.