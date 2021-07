Sack von Soundi festivalil Sakus astub üles Hollandist pärit Kraak & Smaak

Kraak & Smaak on elektroonilist funki viljelev Hollandi produtsentide trio, mille põhituumikusse kuuluvad Oscar de Jong, Mark Kneppers and Wim Plug.

Bändi algusajaks saab pidada 2003. aastat, kus nad hakkasid salvestama oma esimest albumit. Esimese albumi "Boogie Angst" andis ansambel välja 2006. aastal ja tõi kokku funk'i, ambient dub'i, sambra ja house'i. Album tõi kollektiividele esinemisi klubides ja festivalidel nii Ühendkuningriigis kui ka Ameerikas, millest tuntuimad Pinkpop, Sziget, SXSW, Miami's Winter Music Conference, Bonnaroo ja Coachella.

Nende teine album "Plastic People" ilmus 2008. aastal ning sellel teevad kaasa Bobby Nio ja Mark Brydon ansamblist Moloko ning Ühendkuningriigist pärit laulja Ben Westbeech. Teise albumiga astus bänd üles Glastonbury festivalil, Bestivalil, Loveboxi festivalil, Lowlandsil ja Szigetil. Pärast seda on neil ilmunud kolm albumit: "Electric Hustle" (2011), "Chrome Waves" (2013) ja "Juicy Fruit" (2016).

Tantsumuusika ajaakiri IDJ kirjeldab Kraak & Smaaki kui bändi, mida lihtsalt peab live's nägema. Teise albumiga 2009. aastal võitsid nad European Border Breakers Awardi (EBBA), mida on muuhulgas võitnud ka näiteks The Ting Tings, Adele ja Ewert and the Two Dragons. Auhinda antakse üle Jools Hollandi telesaates Eurosonic muusikafestivali raames, mis toimub Hollandis.

Kraak & Smaak on ka varem Eestis käinud – Disco Tallinna sündmuse raames, tutvustasid on viimast albumit "Juicy Fruit". Lisaks on nad eelnevalt intervjuus maininud, et nad jagavad eestlastega armastust heeringa vastu.

19. augustil tulevad nad taas Eestisse, täpsemalt Sakusse, kus esinevad Sack von Soundi muusikafestivalil laiendatud koosseisus. "Tõotab tulla ennenägematult äge ja ainukordne show," sõnas korraldaja Tõnno Piigli.