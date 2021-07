Kalatopiseid taastav Eleri Paatsi: loodan oma haaret tulevikus laiendada

Konservaator Eleri Paatsi on parandanud üle 100 kalatopise. Edaspidi meeldiks talle aga ka näiteks suleliste topistega tegeleda.

Paatsi rääkis saates "Ringvaade suvel", et tal tekkis soov teha midagi, mida Eestis veel väga ei tehta ja nii jõudis ta topiste tegemise mõtteni. Loodusmuuseumist öeldi talle, et eelkõige oleks vaja kedagi, kes just kalatopistega tegeleks ja nii asuski Paatsi oma bakalaureusetöö käigus kalatopiseid parandama.

"Nad olid üsna kehvas seisus, algul me isegi ei teadnud, kui palju neid võib olla. Eelnevate kehvade tingimuste tõttu olid osad kalad hallitanud, kõiki kattis tolm ja nad olid üksteise peal puntras, nii et sabad ja uimed olid kas katki või pragunenud. Minu ülesandeks oli taastada nende esialgne väljanägemine," kirjeldas Paatsi.

Ta lisas, et topiste parandamine on üsnagi peen töö. Välimuse taastamiseks tuleb kasutada mitmeid erinevaid töövahendeid ja -tehnikaid. Näiteks liimis Paatsi uimede külge paberit ja maalis seda üle, õmbles topiseid jne.

"Eestis ei ole kedagi, kes sellise valdkonnaga tegeleks, aga ma üritan oma haaret laiendada. Loodetavasti jätkub koostöö loodusmuuseumiga ja seeläbi saan ligipääsu suuremale hulgale loodusteaduslikule kogule ja saan ka muid materjale katsetada kui ainult kalanahk," sõnas Paatsi.