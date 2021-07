Gerda Kordemets "Kihnu Jenkast": Virve pereliikmed ei olnud esimesel lugemisel väga rõõmsad

"Pereliikmed ei olnud väga rõõmsad esimesel lugemisel, aga nüüd me oleme ikka kuidagi sõbrunenud. Me käisime neil külas ja nad kuulsid, kuidas näitlejad laulavad ja siis nad ikkagi tundusid päris rõõmsad. Nad kõik tulevad ka esietendusele," rääkis Kordemets saates "Ringvaade suvel".

Pealkiri "Kihnu Jenka" vihjab Virve abikaasa Jaan Kösterile ehk Kihnu Jenkale, ent pealkirjast võib leida ka paralleele eluga.

"Üldine taust on see, et meie kõikide elu on nagu jenka tants. Me muudkui kargame ühelt jalalt teisele ja vahel tundub, et me sugugi edasi ei liigu," sõnas Kordemets ja lisas, et lavastus on lugu suurest ja lihtsast armastusest.

Kihnu Virve rollis astuvad üles Inga Lunge ja Karin Tammaru, Kihnu Jenka osas on aga Mart Toome.