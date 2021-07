Ans. Andur avaldas värske pala "Kõik mu sõbrad olid seal"

Kui eelmine singel, pimedal Covidi-talvel välja tulnud "Kesköö", oli hoogne space-disco, siis selle loo puhul on esiplaanil suviselt laisavõitu käega mängitud kitarrid.



"Lugu ise on ka sõnadelt suvise sisuga ja kantud pisut nostalgilistest laisklemis- ja vedelemisteemadest, kuigi see, kus asub see "seal", mida loo pealkirjas mainitakse, jäägu iga kuulaja enda otsustada," selgitas bändi ninamees Madis Aesma.



Ühtlasi on nii "Kõik mu sõbrad olid seal" kui ka eelmine singel "Kesköö" leidmas kohta veel nimeta Ans. Anduri albumil, mis saab olema järjekorras üheksas. Plaat on peaaegu sisse mängitud-lauldud ja peaks soodsate tuulte puhumise jätkudes ilmuma hilissügisel.



Loo salvestasid ja miksisid Martin Kikas ja Gert Pajuväli.