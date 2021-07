Viljandi folgil annavad ühiskontserdi Metsatöll ja Riffarica

Metsatöllu lugudele lisandub ka näiteks akordion ja Riffarrica lugudele elektrikitarr. Lisaks on laval kaks trummikomplekti ja kaks torupilli, rääkimata basskitarrist, viledest ja kandlest. Heli keeratakse pigem juurde kui maha, et ühisjõud kõigi kuulajateni jõuaks.

"Oleme teinud isekeskis nalja, et sündinud on uus bänd: Rifftöllica. See tähendab, et jagub mõlemat punti ja veel veidi peale. Rifftöllica kava muusika ise on muidugi juuripidi kinni eesti rahvamuusikas - vähemalt aastatuhande vanustes lauludes kui ka pilliviisides, mis kõlasid eestimaal siis, kui põldu künti veel härgadega ja mehed olid tahumata terasest," rääkis Lauri Õunapuu ansamblist Metsatöll.

Et see arhailine maailmatunnetus on olnud mõlema bändi liikumapanev jõud, pole ime, et need jõud nüüd kokku said. "Idee mängida ühes pundis ühe kavaga koos Riffarricaga jääb Metsatöllu jaoks sinna aega, kui toimusid Metsatöllu viimase albumi "Katk kutsariks" tutvustuskontserdid ja nende kontsertide erikülaliseks oli soojendamas Riffarrica. Üks asi viib teiseni ning kui Viljandi pärimusmuusika festivali programmi kokkuseadja Tarmo Noormaa pani ette teha Metsatöllul kava, mis põhineks rahvaluulel ja kuhu kaasata üks eesti artist või muusik, kellega meil oleks ühine asi ajada, ja mis ka kontserdikülastaja suu lahti kukutaks, polnud Metsatöllul lavakaaslast vaja kaua otsida. Siin me siis nüüd oleme, põhjamaa pojad. Metsatöll ja Riffarrica," täiendas ta.

Tarmo Noormaa sõnul loodab festival, et paljud Metsatöllu fännid leiavad enda jaoks folgi ja paljud folgifännid Metsatöllu ning et kontsert pakuks publikule muusika kuulamiseks inspiratsiooni. "Ma mõtlesin, et see oleks väga kihvt, kui kaks sellist mõnes mõttes hardcore stiili esindajat kokku panna. Metali vibe ja folgi vibe kuidagi nagu klapivad, sarnast on seal hästi palju. Metali juurest folgini jõudmine tundub parem variant kui näiteks klassikalise muusika taustast, kus tekib natuke reserveeritum vibe. Metali metsikus sobib hästi folgi metsikusega," kinnitas Noormaa.

Lavale tulevad Raivo Piirsalu, Tõnis Noevere, Markus Teeäär, Lauri Õunapuu, Kulno Malva ja Kristjan Priks.

Metsik kontsert algab Viljandi pärimusmuusika festivalil reedel, 23. juulil kell 21.30.