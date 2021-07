Viljandi folk jõuab ERR-i raadiokuulajateni: Klassikaraadio kannab üle neli kontserti

Klassikaraadio toob reedel, 23. juulil raadiokuulajateni otseülekandes neli kontserti, samuti läheb keskpäevane saade "Suveduur" kahel korral, kell 12.10 ja kell 19.05, eetrisse Viljandist. Kohapeal on Ivo Heinloo ja Lisete Velt.

Vikerraadios vahendavad folgimelu reedel, 23. juulil kell 15 algavas saates Tarmo Tiisler ja Arp Müller. Kolm tundi vältavas otsesaates musitseerivad ja vestlevad Curly Stringsi liikmed, vabariigi pillimees Martin Arak ehk Kandle Oss, duo Mann ja Juula, laste ETNO esinejad ja paljud teised.

Raadio 4 toob Viljandis toimuva kuulajateni kahel järjestikusel päeval – muusika ja kohtumistega erisaated on R4 eetris reedel kell 14.00, 18.00 ja 19.30 ning laupäeval kell 15.00.

Klassikaraadio otseülekanded Pärimusmuusika Aidas ja Kaevumäel toimuvatelt kontsertidelt 23. juulil:

Kell 15: Kärt Johanson - Sean Garvey

Sean Garvey on iiri vanema laulutraditsiooni (sean-nos singing) üks väljapaistvamaid esindajaid, tundes põhjalikult oma keelt ja kultuuri. Eestiga seob Seani 30-aastane sõprus ja äratundmine, mis sai alguse 1988. aastal.

Kärt Johanson on laulja, kelle repertuaari kuuluvad nii uuemad kui ka vanemad rahvalaulud, sekka ka mõned enda lood peagi ilmuvalt plaadilt.

Kell 20: Maria Mazzotta & Vince Abbracciante

Maria Mazzotta, üks Lõuna-Itaalia hingestatumaid muusikuid, avab armastuse mitmenäolisuse vägevalt ja kirglikult naise vaatepunktist. Tema esituses saab laulust katarsis, lohutus, tugi ja leevendus – nagu see on pärimuskultuuris olnud läbi aegade. Muusika südames on pizzica stiil – traditsiooniline rütm ja tants, millega raviti tarantlihammustust. Viljandisse tuleb Maria Mazzotta koos Vince Abbracciantega.

Kell 21.30: Eva Väljaots

Eva Väljaots on kandlemängija, kes loob muusikat selle instrumendi kõige iidsemal variandil – väikekandlel. Tema improvisatsioonilises muusikas kohtub iidne moodsaga ning on inspireeritud nii ümbrusest siin ja praegu kui ka ürgsetest muinasjuttudest ja muistsest kandlemuusikast.

Kell 23: Puuluup

Eesti ühe populaarsema ansambli Puuluup kontserdil kõlavad nii vanad hitid kui ka mõned uuemad lood sügisel ilmuva albumi pealt.

Kontserdid on hiljem järelkuulatavad Klassikaraadio kodulehel ja veebikanalis Jupiter.err.ee