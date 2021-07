Vähihaige pianist Lars Vogt: armastan klaverimängu, aga eelkõige eelistan elus olla

Äsja Pärnu muusikafestivalil Paavo Järvi kutsel üles astunud Lars Vogt rääkis saatele "Ringvaade suvel" oma raskest diagnoosist ja võitlusest ravimatu haigusega.

Veebruaris halba enesetunnet kurtnud Vogt sai õige pea teada, et vähk on tema sisemuses liiga laiali ennast ajanud ning opereerimine pole enam võimalik. Ainus võimalik lahendus oli keemiaravi.

Pianist rõhutas kõigile inimestele, kes peaksid sarnase situatsiooni elus üle elama: "Ma tahan neid julgustada, sest elu läheb edasi. Ravimid ja teadus on nii suure arengu läbi teinud isegi viimase 15-20 aastaga." Vogt arvas ise keemiaraviga alustades, et see tähendab nädalaid piina, kuid tegelikult oksendas ta vaid esimene sessiooni ajal. Seejärel reguleeriti kohe kõrvalmõjude vastase ravimi doosi ning pärast pole enam probleeme olnud.

Haiglas olles mängis mees klaverit edasi. Tilgutit endaga kaasa vedades liikus ta teise haigla osakonda, kus oli suur tiibklaver ning mängis surmahaigetele patsientidele Bachi ja Mozarti.

Arstit hoiatasid Vogti, et üks ravi kõrvalmõjusid võib olla närvikahjustus ja ta sõrmed ei suuda enam klaverit mängida. "See on küll hirmus, aga teisest küljest mõistsin ma sel hetkel täielikult... Ma ju armastan klaverimängu ja muusikat, aga ennekõike eelistan ma elus olla," tunnistas kolme lapse isa, kes andis arstidele täielikult rohelise tule ükskõik millise hinnaga kasvaja vähendamiseks. Ta soovis eelkõige juurde eluaastaid, et näha oma kolmeaastase tütre kasvamist. "See on klaverimängust tähtsam. Järsku loksub kõik paika," sõnas ta.

Pianist on otsustanud hoolimata asjaolust, et ei tea, kui palju elupäevi on talle veel jäänud, ta ei soovi allesolevat aega rikkuda pideva kurvastamisega.

Laupäeval kell 22.50 näitab ETV2 värsket intervjuud Pärnu muusikafestivali korraldaja Paavo Järviga.