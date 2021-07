"Õnne 13" stsenarist Andra Teede: just eile kirjutasin Eelmaale uusi stseene

Kolmapäeval suri Eesti Draamateatri näitleja Aleksander Eelmaa (1946–2021), kes mängis pikalt ETV sarjas "Õnne 13". Sarja stsenarist Andra Teede tõdes, et kirjutas äsja Eelmaale uusi stseene, mis nüüd aga sarjast välja jäävad.

"Aleksander Eelmaa surm on kahtlemata suur üllatus ja väga kurb. Eile just kirjutasin talle stseene, kuidas Ülu loeb lehmadele Marie Underi ballaadi "Porkuni preili" ja siis tuleb Anu tema juurde Riksi otsima ja sealt algavad juba uued seiklused. Nüüd jäävad need stseenid muidugi ära," ütles Teede ERR-ile.

Mis täpselt Ülu tegelaskujust saab, ei ole veel teada.

"Rääkisime just Ain Prosaga ["Õnne 13" režissöör], et peab üldse selle Uuevariku saatuse ära otsustama, sest Ülu oli kindlasti talu süda ja hing," tõdes Teede ja lisas, et tunneb Eelmaa lähedastele kaasa.

Mai lõpus suri ka näitleja Tõnu Kilgas, kes mängis "Õnnes" Harry Ahvenat. Teede märkis, et tema tegelaskuju surm on sarja uue hooaja esimeses osas teemana sees.