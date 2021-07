Martin Mileiko ansambel Hilised Ärkajad avaldas uue singli

Mileiko sõnul on Hilised Ärkajad ammutanud seekord inspiratsiooni Ameerikast ja nuusutanud pisut ka Mehhiko mariachi-muusikat.

Uue singli "Mustrid" muusika ja sõnade autor Kaupo Eliste lisas, et lugu räägib eelkõige mustritest, mis meid iga sammul saadavad. "Me käitume vahepeal mitte nii, nagu sooviksime, vaid pigem jälgime esivanemate ja ei tea kelle ette antud mustreid. Neist mustreist vabaneda on paganama raske."

Peale Hiliste Ärkajate põhiliikmete lõi loo salvestamisel Tartu Clockwork Studios (Trad Attack, Curly Stings, Winny Puhh jne) kaasa ka hispaania trompetimängija ja multiinstrumentalist José Antonio Page Ramírez. Jose elab Võrus ja õpetab nii Võru kui ka Valga muusikakoolis lastele erinevaid puhkpille ning edendab sealset muusikaelu.