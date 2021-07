USA ajakiri ja uudistesait Time valis Tallinna selle aasta 100 parima sihtkoha hulka, tuues välja, et Eesti pealinnas on palju ilusaid kohti, millega tutvust teha.

Tallinna kirjelduses soovitatakse külastada Tallinna vanalinna, kus põimuvad nii ajalugu kui ka tänapäev. Lisaks mainitakse külastamisväärsena ka Tallinna sadamat ja Tallinna lähistel olevaid matkaradu.

Nimekirja aitasid koostada Time'i korrespondendid ja kaastöötajad, kes pidasid silmas eelkõige seda, et valitud sihtkohad pakuksid uusi ja põnevaid kogemusi.

Nimekirja koostades võeti arvesse ka koroonapandeemiast tingitud olukorda, kus reisimist on piiratud ja turismiettevõtted on tavapärasest keerulisemas olukorras. 100 parima sihtkoha valikuga avaldab Time turismisektorile austust, kiites mainitud kohtade leidlikkust ja loovust.

Lisaks Tallinnale jõudsid valikusse ka mitmed teised Euroopa linnad. Näiteks toodi välja ka Helsingi, Oslo ja Reykjavik.

Kogu nimekirja saab näha siit.

Eelmisel nädalal soovitas aga The New York Times Viljandisse reisida. Ajaleht kirjutas, et Viljandi on kena väikelinn, kust leiab rahu ja vaikust, ent kus saab nautida kultuuri ja head toitu ning tutvuda huvitavate inimestega.