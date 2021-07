"Ringvaates" kaevati välja mulla tervist mõõtvad püksid

"Oleme jaotanud põllumeestele sada protsenti puuvillased aluspüksid, mis tuleb maha matta, jätta mulla alla kaheksaks kuni kümneks nädalaks ning siis ettevaatlikult üles kaevata ja vaadata, kui palju nendest on lagunenud," selgitas agroäriline nõustaja Piibe Vaher toona projekti sisu.

Projekti vastu oli Vaheri sõnul suur huvi. Eestis maeti umbes 100 paari aluspükse, Lätis ja Poolas 50. Üks projektis osalejatest oli agroäriline nõustaja Simon Boughton, kelle koduaeda maetud aluspüksid esimesena välja kaevati. 70-grammistest aluspükstest oli järel 54 grammi riiet.

"Nad kaotasid mikroobidele umbes 23 protsenti oma kaalust," sõnas Boughton.

Heas bioloogilises aktiivsuses muld on see, kus püksid on kõige paremini lagunenud, mistõttu ütles Boughton, et ta loodab, et põldudele peidetud pükstest on veelgi vähem alles.

Vaher lisas, et projekti vastu on huvi tundnud ka üks kunstnik.

"Meiega võttis ühendust üks Eesti kunstnik, kes tahaks nendega teha projekti "Eesti muld, Eesti kuld". Palun kõigil pükse mitte ära visata, vaid saatke need meile eAgronomi kontorisse ja me edastame need kunstnikule," ütles Vaher.