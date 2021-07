Prints Harry lubab memuaarides kirjutada elu kõrg- ja madalpunktidest

Memuaarid peegeldavad Harry sõnul tema elu kõrg- ja madalpunkte ning on üdini täpsed ja ausad, kirjutab BBC.

Väidetavalt on prints raamatu kirjutamisest juba rääkinud ka kuningliku perekonnaga. Harry esindaja sõnul ei oodata teose avaldamiseks Buckinghami paleest luba.

36-aastane Harry teatas oma avalduses, et ei kirjuta raamatut kui sündinud prints, vaid kui mees, kelleks ta on kasvanud. Ta loodab mälestuste jagamisega anda mõista, et inimestel on olenemata päritolust palju rohkem ühist, kui arvatakse.

Harry loobus koos abikaasa Meghaniga möödunud aastal kuninglikest kohustustest ja elab nüüd koos kaheaastase poja ja hiljuti sündinud tütrega Californias.