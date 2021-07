Maxtract avaldas loo "Ülelend"

"See laul on kirjutatud Lõuna-Eestis ühel palaval suvepäeval ja suitsusauna katusel," meenutas Maxtract. "See oli kindlasti minu jaoks hea päev, kus käisin korra tunnis ujumas ja õhtuhämaruses rohutirtsude saatel musitasin kauni preiliga."

Kui 2019. aastal ilmunud debüütalbumi "Stamina" produtseeris Maxtract ise, siis nüüd on jõutud koostööni uute tegijatega. "Loo instrumentaali saatis mulle mõni aeg varem üks verinoor, tulivihane ja armutult andekas artist nimega Rae, kelle ülemaailmses tähelennus ei julgeks ma kahelda."

Laulu sisu on tema sõnul väga lihtne ning kirjeldab tüüpilist ajutist armastust mehe ja naise vahel. "Ma tahaks öelda elukaaslase survel, et tegemist on täieliku fantaasiaga ja kõik tegelased on väljamõeldud."

Maxtract on vokalist, instrumentalist, laulukirjutaja, kes tuntud lisaks sooloprojektile ka kollektiividest Grässhopas ja RLV Massive. Aastal 2019 tegi ta lepingu plaadifirmaga Legendaarne ja ilmavalgust nägi Maxtracti debüütalbum "Stamina".