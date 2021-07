Britney Spears ei kavatse enam isa eestkoste all olles esineda

Laulja Britney Spears sõnas, et seni, kuni ta isa eestkoste all on, ei plaani ta enam lavale astuda.

Spears, kelle eestkostja on 2008. aastast olnud tema isa Jamie Spears, kirjutas Instagrami postituses, et eestkoste on tapnud tema unistused, kirjutab Reuters.

"Ma ei esine enam lavadel, kui mu isa kontrollib, mida ma kannan, ütlen, teen või mõtlen," teatas laulja ja lisas, et postitab parema meelega videoid, kus ta oma elutoas esineb.

"Eestkoste on mu unistused tapnud ja lootus on ainus, mis mul on alles jäänud. Lootust on väga raske tappa," märkis Spears.

Spears on juba pikalt soovinud isa eestkoste alt vabaneda, ent kohus pole teda kuulda võtnud. Eelmisel nädalal otsustas Los Angelese kohus aga, et Spearsil on õigus oma isa eestkoste alt vabanemise üle peetaval kohtuprotsessil endale ise advokaat valida.