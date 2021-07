Metsiku Lääne päev on saanud Palivere osaks

Metsiku Lääne päeval saab kuulda paugutamist ja näha ehedaid kostüüme. Seekordses vaatemängus pisteti rinda Windigo Flati linna vaevava needusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Holster klubi eestvedamisel peetav üritus toob igal aastal kokku seltskonna Metsiku Lääne huvilisi.

"Mulle meeldib, et on sõbrad koos ja nagu perekond ja kuidagi mõnus on olla," rääkis lavastuses osalenud Mari Masso.

Tänavuse lavastuse teksti kirjutas "Aktuaalse kaamera" ajakirjanik Vahur Lauri, kelle sõnul on nende jaoks relvadest või aksessuaaridest olulisem lugu, mida mängitakse.

Praeguseks on Metsiku Lääne päevast saanud kohalik traditsioon.

"Mulle tundub, et Metsiku Lääne teema on Palivere osaks saanud ja see on üks peamisi põhjusi, miks mina seda tahan teha. Mulle meeldib, et mind on siin omaks võetud, sest ma olen küll vanemate poolt pärit siit, aga sündinud Tallinnas," rääkis Lauri.

Aastate jooksul on Vahur Lauri kutsunud Metsiku Lääne päeval kaasa lööma rea oma kolleege. Juba mitmendat korda oli lavastaja "Aktuaalse kaamera" korrespondent Anton Aleksejev.

Kõrvale ei jää aga ka kohalikud Palivere inimesed. Neid köidab ürituse juures põnevus ning ehedus.

"Põnevus ja saab igapäevarutiinist välja. Põnev!" ütles Indrek Kirss.

"Lihtsalt see on nii äge ja nii ehe ja selline, et ei ole kunagi professionaalid, vaid ongi asjaarmastajad. See teebki ägedaks selle," rääkis Külli Kiholane.

Etendusele järgnes kontsert. Mullusuvise ürituse eest pälvis Holster klubi tänavu veebruaris Lääne-Nigula valla aasta kultuuriteo tiitli.