Kalahuvilised kogunesid Kasepääle Rääbisefestivalile

Hea kala nimel tuldi rääbisefestivalile kohale nii Peipsi äärest kui ka kaugemalt ning seisti veel üle tunni aja järjekorras, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Näete kui pikk on järjekord ja ikka kannatame seista," ütles Eve, kes ootas pikalt festivalijärjekorras.

"Ma ei ole kunagi käinud. Ma olen Mustvees küll käinud, aga mitte kunagi rääbisefestivalil ja ma tahtsin näha, mis toimub kalapeol. /.../ Ilma suitsurääbiseta oleks olnud patt tagasi minna, aga ma ostsin veel suitsukala," rääkis Iiris.

Lisaks rääbisele müüdi festivalil ka muud kohalikku toitu. Samuti sai võtta osa töötubadest, nautida elavat muusikat ning õppida tippkokkadelt rääbise küpsetamist.

"See on nii hea kala. Ta on nii õrn samal ajal. Ta on rasvane, aga see küpsetamine, järelmaitse on hästi mõnus. Ja meie kombineerime koos roosmariini, natukese küüslaugu ja oliiviõliga. Siis läheb grilli peale kiiresti ja kombineeritud sukiiniga, njämm-njämm," kirjeldas Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille.

"Täna rahvas võtab kõike, aga väga hästi võtavad rääbist," sõnas kalamüüja Svetlana.

Kohalike jaoks on rääbis väärtuslik kala, mida saab aga vaid lühikest aega püüda. Pühapäevaks sai aasta norm ehk 80 tonni rääbist Peipsi järvest välja püütud.

"Rääbis on Peipsi järves olnud läbi aegade väga tähtis kala, sest nii huvitav kui see ei ole, siis Peipsi järve rääbis on natukene maitsvam ja natukene teistsugusem kui teiste suurte järvede rääbis. Ja kui rääbist jätkub, siis katsume seda ikka igal aastal teha, sest see kala väärib oma festivali," ütles Rääbisefestivali korraldaja Tauno Laasik.