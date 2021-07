Netflixi "Bridgerton" on muutnud 19. sajandi kirjanduse noorte seas populaarseks

Netflixi ülipopulaarne seriaal "Briderton", mis kandideerib ka Emmyle, on tõstnud noorte seas taas au sisse 19. sajandi kirjandusklassika.

Elizabeth Gaskelli menuka "Cranfordi" ilmumisest on möödunud juba 170 aastat, kuid nüüd on see muutunud noorte seas taas järjest populaarsemaks, kirjutab BBC.

"Ma nimetan seda Bridertoni-efektiks," sõnas Gaskelli Manchesteris asuva kodumuusemi juhataja Sally Jastrzebski-Lloyd.

Julia Quinni raamatutel põhinev "Bridgerton" võlgneb vähemalt osa oma edust 19. sajandi autoritele nagu Gaskell, Jane Austen ja Charles Dickens.

Jastrzebski-Lloydi sõnul on neil praegu väga palju uusi, peamiselt noortest naistest külastajaid ning kirjandusfännide foorumites arutatakse palju 19. sajandi kirjanduse ja naisautorite teemadel.

"Bridgerton" filmib praegu oma teist hooaega.