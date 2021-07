Rolli jaoks kaalu tõstev Mark Wahlberg: 11 000 kalorit päevas pole naljaasi

Näitleja Mark Wahlberg pidi hiljuti uue filmirolli jaoks kõvasti kehakaalu kasvatama ning ta tunnistas, et päevas 11 000 kalori tarbimine pole naljaasi.

Näitleja andis möödunud nädalal intervjuu Jimmy Fallonile saates "The Tonight Show" ning rääkis lähemalt oma uuest filmist "Stu", mis põhineb tõsielulisel lool, kirjutab Huffington Post.

"Stu" räägib poksijast, kes naise armastuse nimel laseb end ristida, kuid elu pöördehetkel saab temast hoopis preester.

Rolli nimel tuli Wahlbergil vaid ühe kuu jooksul muutuda üliheas füüsilises vormis olevast poksijast veidi pehmema kehakujuga preestriks..

"Kahjuks pidin ma kahe nädala jooksul tarbima 7000 kalorit päevas ja seejärel kaks nädalat 11 000 kalorit," rääkis näitleja. "See oli lõbus umber tund aega. Tegemist on füüsiliselt väga raske olukorraga. Kaalust alla võttes pead lihtsalt tugev olema - ei söö, vaid treenid. Nüüd, isegi täiskõhuga, ma ärkasin uinakust pärast sööki ja sõin jälle. Pidin iga kolme tunni tagant sööma. See polnud lõbus," jagas ta.

Hiljuti 50-aastaseks saanud Wahlberg tunnistas, et kaalu kaotamine ja tõstmine pole vanuse lisandudes sugugi kerge. "Kui ainevahetus aeglustub, läheb kõik raskemaks," selgitas ta.

Wahlbergi kõrval näeb filmis "Stu" ka Mel Gibsonit ja Annet Mahendrut.