Head kala armastavad inimesed kogunevad pühapäeval Kasepääle

Pühapäeval, 18. juulil toimub Kasepää laululaval ja staadionil suur rääbise söömine.

Heade Peipsi maitsete peol on kõige tähtsamal kohal Peipsi toit. Päeva peategelane on taasavastamist vajav Peipsi rääbis, mille selle aasta püüginorm on täis saanud. Seega on tegemist veel viimase võimalusega värsket rääbist nautida.

Päeva jooksul toimuvad õpitoad rääbisest. Erinevaid retsepte ja rääbise valmistamise viise toovad teieni peakokk Emmanuel Wille, YliCooli peakokk Urpo Reinthal, kalakokad Silver Ulm ja Martin Laiapea, grillikunstnik Hannes Loopere.

Muusikat teevad Mustvee valla lauluansamblid, Mehed Mandrilt, Lõõtsavägilased ja Two tickets to Dublin.

Kalanduse teabekeskus kutsub kõiki suuri ja väikeseid kalandushuvilisi Eesti vete uimelisi määrama ning kalade eluolust põnevaid seiku kuulama. Õpituba juhendab Anu Metsar. Lisaks on kohal miniloomaaed koos ponisõiduga.

Söömispidu toimub kell 10-17 ja päeva juhib Linnateatri näitleja Mart Toome.