Galerii: Sail Tallinn sai avapaugu Queeni austuskontserdiga

Kolmepäevane festivaliprogramm toimub neljas kohas ja viiel laval - Vanasadama kruiisialal, Noblessneris, Lennusadamas, Patarei merekindluses.

Vanasadama Kruiisialal avati disainitänav. Lavale astusid Kompass, Taisi laululapsed, Ewert and the Two Dragons, Viimsi ViVa festivali gala-kontsert, mille raames esinesid Gerli Padar, Kelli Uustani, Inger, Laura, Stig Rästa, Carlos ja Raul Ukareda ja Aarne Saluveeri laululapsed. Veel rõõmustasid publikut The Boondocks ja Miljardid.

Värskelt avatud Kruiisi promenaadil toimus Ivo Lille päikeseloojangu kontsert.

Lennusadamas esinesid Koit Toome ja bänd ning Liis Lemsalu ja bänd. Noblessneris esinesid Ziggy Wild, Dramamama ja Kosmikud. Patarei merekindluses toimus Sail Tallinna ametlik afterparty Ennu Ratas, kus muu hulgas keerutasid plaate DJ-näitlejad Rait Õunapuu, Karl Robert Saaremäe ja muusik Vaiko Eplik.