The Boondocks vahetab uue singliga indie-rock'i pungi vastu

16. juulil ilmus The Boondocksi uus singel "Whatever You Said Went Over My Head", mis juhatab sisse uue peatüki ansambli nurgelises diskograafias.

Nunnu suvine roosades toonides indie on jäetud rannaliivale ning bänd sukeldub sügavale post-pungi merre. Masinlik trummibiit, valjult kriiskavad kitarrid ja rahutud vokaalid paiskavad õhku pinget.

The Boondocksi trummar ja loo autor Karl Kevad sõnas, et tegemist on ilmselt ühe omapäraseima looga, mille ta kirjutanud on. "See on kuidagi nii mitte miski kui ka kõik korraga. Alguspunktiks võtsin lihtsalt lärmi, mille peale tümpsu ja muid kisavaid kihte laduma hakkasin. Selline pooleldi laulev-kõnelev stiil tuli täiesti loomulikult esimese asjana pähe, millele keerasime veel vinti juurde kõik korraga karjumisega. Vihane värk." Lüüriliselt poolelt on loo minategelasel kopp ees loosungitest ja moraalitsemisest, väljendades seda ükskõiksust iroonitseva maneeriga.

Singli salvestamise ajal Belgias õppinud bändi ninamees Villem Sarapuu lisas: "Lendasin kaheks päevaks Eestisse, et lugu lõpetada ning mõtlesin, et üle-võlli element on veel puudu. Selle pöörase kitarrisoolo, kui seda nii saab nimetada, saime purki kiirelt, mille järel oli keel täiesti vestil ja medikas poole võrra väiksemaks kulunud."

Singli salvestas Erko Niit Neat Biit Studios, miksis Jose Diogo Neves ning masterdas Adam Chamberlain.