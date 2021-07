Retsept: proovi nädalavahetusel Elephants From Neptune'i rokikana

22. juulil astuvad klubi Laev välilaval üles rock-bändid Põhja Konn ja Elephants From Neptune, et anda esmakordselt ühine kontsert. Et vaim ja füüsis rokiõhtuks valmis oleks, panid Elephants From Neptune'i kitarrist Markko Reinberg ja bassist Rain Joona kokku ühe tõelise rokikana retsepti, et kõik rokisõbrad kontserdieelsel nädalavahetusel juba õigesse meeleollu viia.

BBQ-kanakints viski-mee-habanero-marinaadis

200 grammi jahutatud kanakintsu

70-80 milliliitrit smoky BBQ-kastet

2 kauna habanerot

2 supilusikat bourbon'it

2 teelusikat mett

umbes teelusika jagu soola-pipart

Tomati ja punase sibula salat värske basiilikuga

10–15 kirsstomatit

Veerand väiksemat punast sibulat ja basiilikut. Lisa oliiviõli ja veidi soola–pipart

Ciabatta + habanero-küüslaugu-peterselli õli: kõik mikserisse ja pintsliga peale