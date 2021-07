Puuluup andis välja füüsilisest kohalolust pajatava loo koos videoga

"Liigutage vastu" pärineb Puuluubi septembris ilmuvalt uuelt plaadilt "Viimane suusataja". Lugu räägib sellest, kui oluline on füüsiline kohalolu ja liikumine ning on inspireeritud esmaabivõtetest, illegaalsetest jalgratturitest ja tantsivatest jalalabadest.

"Nagu suurem osa meie lugudest, nii sündis ka "Liigutage vastu" jämmimise käigus, järkjärgult teda siis hiljem sellest jämmist loo formaati sätitud ja sõnu kohendatud," selgitas Ramo Teder.

"Loos on tsiteeritud ka üht Vormsi leiki, Jaak Johansoni tõlkes. Ja selle järgi saab ka labajalga tantsida. Tekst on olulisel määral päevakajaline jutustus kahtlastest mõtetest ja hämaratest, aga põnevatest ettevõtmistest viimase aasta jooksul," täiendas Marko Veisson.

Video autor on Zbanski Kino, filmitud on see palaval suvepäeval ja seetõttu on Ramol ja Markol lisaks ülikonnale ka sussid jalas.

Uue albumi annab välja plaadifirma Õunaviks. Augustis ilmub plaadilt teine singlilugu "Paala järve vaala baar" ja seegi koos videoga.