Vanilla Ninja uus lugu "No Regrets" näitab bändi uuest küljest

Juunis oma esimese comeback-singli avaldanud Vanilla Ninja avaldas uue loo "No Regrets", mille video on filmitud Saksamaal Berliini lähistel.

"No Regrets" on juba teine singel ansambli oktoobris ilmuvalt tagasituleku-albumilt "Encore", mille avalugu "Gotta Get It Right" jõudis kuulajateni juunis. Kui "Gotta Get It Right" oli stiililiselt sarnane bändi varasemale loomingule, siis "No Regrets" näitab seni poprokki viljelenud Vanilla Ninjat täiesti uuest ja üllatavast küljest.

"Kui keegi oleks meie tegevuse algusaastatel öelnud, et hakkame ühel päeval folki tegema, siis oleks me ilmselt seda naljana võtnud," naeris Vanilla Ninja esilaulja Lenna Kuurmaa. "Aga siin me nüüd oleme. Mina isiklikult soojendasin uue loo jaoks viiulimängu oskuse üles. Ma polnud viiulit aastaid käes hoidnud!"

"No Regretsi" viisi autor on saksa laulukirjutaja ja produtsent David Brandes, kellega koos on Vanilla Ninja varasemalt avaldanud kaks albumit ning kellega koostöös ilmub ka 8. oktoobril album "Encore". Sõnade autorid on Vanilla Ninja liikmed Piret Järvis-Milder ja Lenna Kuurmaa.

Video uuele laulule filmiti mais Berliini lähistel. Osa videost on üles võetud kollasel rapsipõllul, teine osa aga salapärases Schönowi lossis, mis on ehitatud 19. sajandi esimesel poolel ja mis tänasel päeval leiabki peamiselt kasutust filmi- ja videovõteteks.

Möödunud aasta novembris andis Vanilla Ninja teada, et plaanib üle kümne aasta taas kokku tulla ja anda välja terve albumi jagu uut muusikat. Vanilla Ninja on läbi aegade üks rahvusvaheliselt edukamaid Eesti artiste, kelle 2004. aasta album "Traces Of Sadness" jõudis Saksamaa ametlikus albumimüügi edetabelis kolmandale kohale ning müüs plaatinanormi täis lisaks Saksamaale veel ka Austrias ja Šveitsis. Bändi kolmas album "Blue Tattoo" müüs samuti mitmetes Euroopa riikides täis kuld- ja plaatinaplaadi normi. Bänd on andnud kontserte üle maailma, seal hulgas Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Jaapanis, Tšiilis, Iraagis, Kuveidis jne.

Vanilla Ninja tuli kokku 2002. aastal Tallinnas, kui ansambli moodustasid Lenna Kuurmaa, Piret Järvis-Milder, Katrin Siska ja Maarja Kivi. Viimane lahkus 2004. aastal bändist ning tema asemel liitus Vanilla Ninjaga Viljandist pärit Triinu Kivilaan. Hetkek kuuluvas koosseisu Lenna, Piret, Katrin ja Triinu.