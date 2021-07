Shakira avaldas uue loo "Don't Wait Up"

"Olen väga elevil, et saan fännidega oma uut laulu jagada," ütles Shakira. "Kui me selle laulu stuudios tegime, tundsin kohe, et see on selline lugu, mille saatel tantsida nendel õhtutel, kui sa homse peale mõelda ei taha." "Don't Wait Upi" kirjutasid Ian Kirkpatrick ja Emily Warren.

Hetkel salvestab Shakira oma 11. stuudioalbumit. Viimati ilmus tal album "El Dorado" aastal 2017.