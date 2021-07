Rainer Ild avaldas videosingli "Swing Me"

"Selles musavideos ma ei ole paljas, ei kannata kuskil vannis, ei veritse ja ei laamenda, sest seekord tundsin, et on vaja midagi kerget," rääkis Rainer Ild, lisades, et on ju siiski suvi.

"Swing Me" portreteerib suhteid, mille pealtvaataja püüab neile inimestele näidata, kui ebatervislikud on need paarid, kes toovad üksteises välja ainult halba ja seeläbi mürgitavad teineteist.

Tõsisest teemast hoolimata sai lugu üsna sumedates suvetoonides muusikavideo, mis valmis osaliselt Ibizal. "Ma imestan, et ma julgesin seal kaljude serval üldse midagi filmida. Suurem jagu sai siiski üles võetud turvalistel Tallinna tänavatel koos operaator Martin Lauriga. Vahepeal pidime filmimisel pause tegema, sest tuli ju kontrollida ka jalgpalli EM seisu," meenutas Ild.

Seniavaldatud materjal on olnud hoogsa minekuga, kuid Rainer nentis, et uus album tuleb väga varieeruv ja singlite valik väljendab albumi mitmetahulisust. Ildi on hakanud mõjutama Tyler, The Creator, aga siiski ei saa öelda, et need mõjutused uues singlis kõlaks.